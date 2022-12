Qatargate | per Eva Kaili chiesto il braccialetto elettronico | questa sera la decisione

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ilè ancora in una fase embrionale ma i protagonisti della vicenda cominciano a parlare con gli inquirenti e a coinvolgere altri colleghi dell'Europarlamento e non solo. Eva, ex ...

Sky Tg24

L'udienzala scarcerazione dell'ex vicepresidente dell'Europarlamento: L'avvocato: 'Mai stata corrotta, ha saputo all'ultimo delle mazzette. Vuole solo tornare da sua ...12.15 Legali chiedono braccialettoKailiEva Kaili, ex vicepresidente dell' europarlamento in carcere nell'inchiesta sul, i suoi legali hanno chiesto che possa essere posta al regime di sorveglianza elettronica. Lo hanno ... Qatargate, oggi la decisione su detenzione per Eva Kaili: chiesto braccialetto elettronico Prima dell'udienza davanti alla camera di consiglio il duo Dimitrakopoulos-Rizopoulos dovrà comunque visionare le carte della procura ...Eva Kaili «non è mai stata corrotta». Lo ha detto il legale della vicepresidente del Parlamento europeo nel giorno dell'udienza per le misure cautelari nell'inchiesta ...