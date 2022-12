Prodotti pet-friendly importanti quanto quelli per i bambini

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) - Dallo studio Samsung sulla vita degli animali domestici, 2022 Pet Living Study, emerge come l'incremento della presenza di animali da compagnia nelle case d'Europa stia ridefinendo le scelte in fatto di tecnologia e modo di vivere la casa. Oltre metà delle persone coinvolte nel sondaggio a livello europeo ritiene che la tecnologia possa contribuire ad aumentare il benessere dei propri animali domestici (56%) e in Italia lo pensa il 62% del campione. La tecnologia ha anche il merito di mantenere gli amici a quattro zampe più attivi (56%), migliorare la loro salute (52%) e/o a ridurre l'ansia da separazione (52%). La tecnologia “pet-” è sempre più richiesta: più della metà degli intervistati (52%) ritiene infatti che i dispositivi o gli elettrodomestici presenti nelle case intelligenti dovrebbero esserne dotati di default. Ne sono convinti ...

