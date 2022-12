(Di giovedì 22 dicembre 2022) A chiusura degli eventi culturali proposti nel 2022 in, l'Istituto italiano di cultura diha offerto unsinfonico diretto dale eseguito dall'Orchestra ...

Agenzia ANSA

Quasi 600 spettatori, riferisce un comunicato, hanno assistito al concerto realizzato nell'Auditorio Santa Ursula dove il maestro Pagliari, da tempo stabilitosi in, e l'orchestra La Esperanza ...'Vedo il presidente dell'Ucraina in TV come se stesse festeggiando,in piedi da tutti i ...il responsabile della diplomazia di AMLO che ha definito ieri quanto sta accadendo inuna "... Perù: applaudito concerto a Lima del maestro Matteo Pagliari ...