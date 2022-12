Oroscopo Gennaio | Leone

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Life&People.it 23 luglio – 22 agosto Venere contro. Marte a favore. Gli dei dell'amore e della passione si divertono a giocare a rimpiattino coi vostri sentimenti. Non si può chiedere al cuore di smettere di battere, soprattutto, non si può chiedere al vostro cuore di ragionare freddamente. Eppure dovrete riuscirci, fare uno sforzo, frenare l'istinto, l'impeto focoso e, se avete dubbi, ricordarvi che il cuore non inganna mai. Venere vi fa esplodere una sensibilità esagerata. Non siate troppo permalosi. Cercate di capire le ragioni dell'altro. Sono i nati in agosto a essere più a rischio di nuvolette e temporali d'amore. I nati in luglio, baciati da Giove, hanno pensierini birichini e proposte invitanti.