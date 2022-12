Napoli | chi si rivede | Ounas affonda Spalletti | la vendetta dell'ex

CalcioNapoli24

Dall'altra parte,invita alla calma e alla ragionevolezza. 'Ci sono 2 settimane ancora, da usare per alleggerire gambe e recuperare scatto', 'in fase di lavoro e carichi pesanti da ...Si che è un'amichevole ma non si possono fare questi errori", si legge da parte di un utente tifoso sul web, e ancora "Questomi preoccupa" e poipensa al big match del prossimo 4 gennaio ... Ruolo e caratteristiche, ecco chi sono i gemelli Shpendi seguiti dal ... Durante lo scorso novembre abbiamo assistito alla conclusione della fase a gironi per quanto concerne l’edizione 2022-2023 di Champions League.Un ritorno da avversario con un sapore dolce per Adam Ounas. L'algerino è stato protagonista con il Lille nella vittoria per 4-1 contro il Napoli al Maradona. Una piccola rivincita per lui, che è arri ...