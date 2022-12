Meloni | Italiani spengano luce un' ora per capire gli ucraini

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Roma, 22 dicembre 2022 "In tutte le culture questo è il momento della vittoria dellasulle tenebre, invece l'Ucraina vive la quasi totalità delle sue giornate senza energia elettrica. Per...

Corriere della Sera

Per capire come stanno gli ucraini, chiederei a tutti glidi spegnere un'ora al giorno ... Così la presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo alla Conferenza delle ambasciatrici e ...Per mitigare gli effetti del caro energia sulle bollette deglisi è lavorato sia sul ... Sempre intervenendo a 'Porta a porta' Giorgiachiede il disallineamento tra l'energia prodotta ... Manovra, il braccio di ferro tra Meloni e Forza Italia e il timore che salti tutto Di Ugo Battaglia Giorgia Meloni vive sulla pelle la difficoltà di chiudere dignitosamente una Finanziaria tra le più complicate di questo secolo, il Pd sta vivendo un momento politicamente drammatico.La riforma del Mes «non è un grande tema ne discuterà il Parlamento. Se siamo gli unici che non approvano la riforma blocchiamo anche gli altri». Così la ...