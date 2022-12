LIVE Sci alpino | Slalom Madonna di Campiglio 2022 in DIRETTA | manche importante per Jakobsen

(Di giovedì 22 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.03 Inforcata per Rochat. Vediamo ora l’austriaco Marco Schwarz (-0.42). 21.02 Major scende per non sbagliare e prende la paga: 10° a 1.55. Qualche punticino lo porta a casa. Tocca allo svizzero Marc Rochat (-0.26). 21.00 Foss-Solevaag fatica sul muro ed è 4° a 0.60 da, già sicuro di entrare in top20. Ora grande curiosità per il 26enne britannico Billy Major (-0.21). 20.59 Pinturault è 3° a 0.48. Vediamo se il norvegese Sebastian Foss-Solevaag (-0.20) ritroverà brillantezza. 20.57 Aerni contiene i danni ed è secondo a 0.32 da, che sul muro del Canalone Miramonti ha incantato. Tocca ad Alexis Pinturault (-0.19): il francese ormai non sembra più quello dei tempi d’oro. 20.56 Zenhaeusern è 4° a 1.10. Ora un pericolo per, c’è ...

18.53 Il francese Paco Rassat è 31° a 2.03, si salva per ora Gross. 18.51 Siamo al pettorale n.51, ci avviciniamo a Kastlunger, sono 76 gli atleti iscritti.