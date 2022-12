(Di giovedì 22 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLODIDI18.41 Stefano Gross 38° a 1.95, qualificazione appesa ad un filo. 18.40 Alexa RaiSport: “Ci tenevo tanto a partecipare, sono state giornate turbolente. Sono molto deluso, ci tenevo tanto. Ho cercato di essere solido ed a tempo. Forse volevo stringere un po’ troppo in uscita e ho inforcato. Mi dispiace tanto, con queste due inforcate mi sembra di ricominciare da capo. Devo lavorare, lavorare, lavorare. In queste due settimane di pausa dovrò ritrovare il feeling“. 18.39 Maurberger non riesce a svoltare. L’altoatesino è 26° a 1.86, qualificazione difficilissima. 18.38 E’ il momento di Simon Maurberger. 18.35 I pettorali dei prossimi italiani: 35 Maurberger, 38 Gross, 57 ...

OA Sport

OA Sport vi proporrà le DIRETTEscritte delle due manche per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Coppa del Mondo dialpino 2022 - 2023. PROGRAMMA COPPA DEL MONDO 2022 - ...Sul Canalone Miramonti l'Italia schiererà sette atleti. Dopo la brutta caduta rimediata in Alta Badia l'altro ieri, con tanto di piccolo infortunio al menisco, Alex Vinatzer ha deciso di stringere i ... LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2022 in DIRETTA: Braathen in testa, fuori Vinatzer SCI ALPINO - Segui in DIRETTA SCRITTA lo slalom maschile della 3Tre, in scena lungo il Canalone Miramonti di Madonna di Campiglio. Ultimo appuntamento per la Co ...La neve ha imbiancato le montagne, è ora di una vacanza sugli sci con i nostri bambini. Vi spiegheremo quali sono gli errore da evitare con un bambino che per la prima volta inizia a sciare e vi racco ...