LIVE – Lazio-Almeria 0-2 | amichevole 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Alle 18:30 di giovedì 22 dicembre lasfiderà l’nel testdel Power Horse Stadium. Ultima uscita invernale per i biancocelesti prima del ritorno della Serie A. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e la cronaca della partita. Si parte alle 18:30, seguite la partita con noi nell’arco dei novanta minuti. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-2 (35? El Bilal Touré, 46? Ramazani) 50? – Che occasione sprecata da Milinkovic-Savic! Sul calcio di punizione battuto da Luis Alberto, il serbo impatta male davanti al portiere e manca la rete dell’1-2. 46? – Il talento belga sfugge sulla fascia destra, sterza, si accentra e, dopo aver seminato svariati difensori, batte con il destro un impreciso ...