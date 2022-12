L’ex nerazzurro non ha dubbi | “Cosa succede se il Napoli batte Inter e Juve?”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La ripresa del campionato si avvicina sempre di più e la curiosità riguardo gli effetti possibili della sosta per il Mondiale appena concluso è tanta. Le varie squadre hanno avuto la possibilità di effettuare nuovamente la preparazione atletica seppur con vari assenti. Alcune, tra cui il, hanno optato per un ritiro all’estero, altre invece, come lantus, hanno scelto di svolgere la preparazione nel proprio centro sportivo. L’obiettivo è però comune: farsi trovare pronti alla ripresa. A parlare della ripresa del campionato è, Walter Zenga, in merito a quella che sarà la sfida tradel 4 gennaio. Scudetto: il commento di Zenga L’allenatore, ed ex portiere dell’, Walter Zenga ha rilasciato ...

L'Interista

... anche un po' attesa quella dell'Bologna, da cui ci si attende ... arrivato nella parte finale, in pieno stileal ... E''episodio che svolta la gara: Pippo Inzaghi mette Canotto per ...Prima presenza al Granillo, seppur non in campionato, per ''armadio'Bologna, che non si è praticamente quasi mai visto sin dal giorno del suo arrivo. SECONDO TEMPO 45'+1 - Cosso fischia la fine ... L'ex nerazzurro Mourinho incontrerà la Federcalcio portoghese: la ...