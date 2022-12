' Le nuotatrici' | su Netflix una storia vera consigliata a chi ha ancora voglia di un mondo migliore

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il sogno olimpionico da coronare come quello di qualsiasi adolescente europeo dedito allo sport, dall'altra parte la guerra come quotidianità, ...

Il sogno olimpionico da coronare come quello di qualsiasi adolescente europeo dedito allo sport, dall'altra parte la guerra come quotidianità, ......Racconta la storia di due sorelle siriane che scappano in Europa, sopravvivono a un naufragio, salvano i compagni a nuoto e una diventa addirittura atleta olimpica ...