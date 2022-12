“Laureato? Faccia pure il cameriere” Perché è giusto rivedere il reddito minimo

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 22 dicembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/12/WhatsApp-Video-2022-12-22-at-14.21.37.mp4 La riforma sacrosanta deldi cittadinanza come concepita dal governo ha degli elementi di riflessione che vanno oltre lo stesso. E investono gli studi, il valore legale del titolo di studio, il lavoro, l’educazione e una certa idea di questo nostro Paese. Il governo ha questa concezione: qualunque sia il tuo titolo di studio, nel momento in cui ti arriva un’offerta di lavoro non la puoi declinare. Deve essere accettata, altrimenti decade il diritto aldi cittadinanza. È un’idea di tale assoluto buonsenso che noi la ritroviamo anche, pensate un po’ voi, in Luigi Einaudi. Il grande economista italiano spiegava infatti in maniera esemplare che il valore legale del titolo di studio era una ...