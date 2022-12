Il rigassificatore di Piombino incassa il via libera dal Tar del Lazio 

Leggi su agi

(Di giovedì 22 dicembre 2022) AGI - "Non ci sono i presupposti per la concessione" della sospensione cautelare dell'ordinanza commissariale che ha portato al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di unnel Porto di. L'ha deciso la terza sezione del Tar del Lazio con una ordinanza con la quale ha respinto la richiesta del Comune di. L'8 marzo prossimo ci sarà l'udienza di discussione del ricorso nel merito. Per i giudici "i paventati rischi per la pubblica incolumità correlati alrisultano, allo stato, privi di attualità avuto riguardo al fatto che prima dell'avvio dell'esercizio dell'attività dovranno essere acquisiti il Rapporto di Sicurezza Definitivo e l'Autorizzazione Integrata Ambientale e che, con riferimento ai lavori avviati in area S.I.N., non sono emerse sopravvenienze o ...