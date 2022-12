Identità digitale | il ministro Zangrillo salva lo Spid

(Di giovedì 22 dicembre 2022) , che però sarà migliorato e potenziato con nuove possibilità per il cittadino Ildella Pubblica Amministrazione Paoloha messo la parola fine sulla polemica sorta intorno allo, ovvero l’che permette al cittadino di accedere ai servizi della Pubblica amministrazione. La polemica era sorta dopo le parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alessio Butti, che aveva parlato della possibilità di utilizzare la carta dielettronica (Cie) al posto dello. Ilha posto un freno, parlando dell’importanza dello, che comunque deve essere migliorato: “Si lavorerà a un processo di evoluzione per migliorare, adeguare e armonizzare i ...

Addio allo Spid per l'identità unica digitale Cosa c'è da sapere