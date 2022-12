Eurolega 2022 2023 | Baskonia rullo compressore | cuore Virtus Bologna non basta per la rimonta

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ilbatte lanella sfida valida come quindicesima giornata dell’di basket. La formazione spagnola arriva così a cinque vittorie di fila, confermandosi in testa alla classifica, mentre gli uomini di coach Scariolo dopo le due vittorie della scorsa settimana. Una partita che la squadra di Vitoria ha dominato a larghi tratti, rischiando solo tra terzo e quarto quarto di rimettere definitivamente in gioco Hackett e compagni: 90-79 il risultato finale. PROGRAMMA TV 15^ GIORNATA RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE LA PARTITA – Avvio che sembra promettente per la, che in pochi secondi va a segno con Jaiteh e Shegelia. La sfida si alza immediatamente di ritmo, con continui cambi di fronte: la naturale ...

OA Sport

- Virtus femminile: Le ragazze di coach Ticchi, ieri sera in, sono state superate da Praga con il punteggio di 61 - 85. - Basket, Fortitudo: Serata di campionato per la Effe, attesa alle ore ...Ovviamente la minaccia numero 1 è l'ex Mike James , che sin qui ha segnato 17,8 punti a partita, cui si aggiungono 4,4 assist in media. Ci sono altri tre giocatori in doppia cifra come marcature, con ... Basket, Eurolega 2022-2032: la Virtus Bologna affronta in trasferta il temibile Baskonia per allungare la striscia positiva Obradovic torna in un posto che è stato casa sua per ben sette anni e lo fa portandosi via una vittoria (72-73) in un match intenso in cui il Partizan ha quasi sempre inseguito, ma è stato bravo a cre ...L' Olimpia Milano, dopo aver ritrovato la vittoria in Eurolega al termine di un ciclo di nove sconfitte consecutive, vuole allungare la striscia positiva iniziata con il successo sulla Stella Rossa. I ...