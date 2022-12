Ducati inaugura una nuova ala a Borgo Panigale

Il Denaro

Questo edificio rappresenta un investimento che porta valore all'Azienda ma anche al territorio nel qualeopera. Il nuovo spazio ospiterà una fase strategica della produzione in cui ci ...Italpressil nuovo edificio finitura e delibera estetica Italpress Bosch presenta al CES 2023 soluzioni high - tech per un futuro più smart Italpress Sistema Honda Smartphone Voice Control ... Ducati inaugura il nuovo edificio finitura e delibera estetica - Ildenaro.it Ducati cresce ancor a. L’azienda ha inaugurato a Borgo Panigale (Bologna) il nuovo fabbricato dedicato alla finitura e delibera esteto dell’hub. Quasi 8 milioni di investimenti per oltre 4mila metri q ...A Borgo Panigale inaugurata l’ala dedicata alla finitura e all’estetica L’architetto: "Ora i visitatori potranno vedere come si ’vestono’ le moto" ...