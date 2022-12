Donna finisce sotto un treno a Fara Sabina e muore | disagi al traffico ferroviario

Leggi su sabinaonline

(Di giovedì 22 dicembre 2022) di Marco Chiaretti– Unaè finitaunalla stazione ferroviaria di-Montelibretti. Per lei non c’è stato nulla da fare. Sul posto le forze dell’ordine e i sanitari del 118. La dinamica della tragedia non è ancora nota.alla viabilità ferroviaria. L'articolo proviene daOnline.