Caso Omerovic | le intercettazioni choc degli agenti | ' Pariamoci | o l' onda di m*** ci sommergerà tutti'

Agenzia ANSA

La sorella e Massimo Mauro gli fanno visita in ospedale IlNel documento del gip si afferma che i due ispettori poco prima del messaggio inviato via WhatsApp avevano avuto un colloquio ...Il poliziotto pentito che ha collaborato alle indagini suldi Hasibha detto di aver provato un "sentimento di vergogna " per non essere intervenuto. Con queste parole ha giustificato il fatto di non aver riferito immediatamente quanto accaduto ... Caso Omerovic: arrestato un poliziotto a Roma, è accusato di tortura “Si è buttato di sotto mentre eravamo nel cortile”. È così che Andrea Pellegrini, agente di polizia del commissariato di Primavalle arrestato e accusato di tortura per la vicenda di Hasib Omerovic, de ...Caso Omerovic, in uno scambio di messaggi tra due poliziotti viene ribadita la necessità di redigere una relazione di servizio per "pararsi il culo dall'onda di merda che quando arriva sommerge tutti" ...