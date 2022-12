Carta del docente | “mi hanno rubato 950 euro” Si moltiplicano i casi di furto da parte di hacker Il centro assistenza apre fascicolo

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Nuovodigitale sulladel. Sottratti 950a una maestra emiliana. Ci risiamo. L’ennesima vittima deglistavolta è una maestra di una scuola primaria di Modena. Laemiliana nei giorni scorsi si è vista sfilare sotto gli occhi la somma di 950, praticamente la quasi totalità di due buoni annuali non spesi. L’insegnante stava per generare il buono per l’acquisto di un hardware, come consente la normativa nata nel 2015 con l’obiettivo di sostenere le spese dei docenti di ruolo – ma la magistratura ha più volte sancito con sentenze che il diritto spetta anche ai precari – nell’acquisto di software, di hardware, di corsi di aggiornamento, libri e tutto ciò che serve per la formazione del personale insegnante. Proprio al momento ...

