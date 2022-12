(Di giovedì 22 dicembre 2022) Laha chiuso in bellezza la fase a gironi della2022-2023 di. Le giallorosse hanno sconfitto locon uno schiacciante 3-0, imponendosi sul campo della compagine ceca senza particolari patemi d’animo e infilando la quarta vittoria nella massima competizione europea. Le ragazze di Alessandro Spugna hanno chiuso il gruppo B al secondo posto in classifica generale con 13 punti all’attivo, a una sola lunghezza di distacco dal Wolfsburg (che stasera ha travolto il St. Polten con un pirotecnico 8-2). Laera già certa della qualificazione aididella manifestazione, ora bisognerà aspettare il sorteggio del prossimo 20 gennaio per scoprire chi sarà ...

Calcio femminile, la Roma surclassa lo Slavia Praga in Champions League: ora i quarti di finale La Roma femminile di Alessandro Spugna vince 3-0 sul campo dello Slavia Praga nel sesto e ultimo turno della fase a gironi di Champions League. A sbloccare l'incontro è Giacinti al 32' minuto di gioco ...