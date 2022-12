Agenda culturale | prende il via un nuovo percorso per creare un cartellone unico di eventi

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiUna soladi appuntamenti culturali per la Città di Benevento: questo l’obiettivo che intende raggiungere l’assessore alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini che ha riunito presso Palazzo Paolo V le associazioni e i referenti sul territorio dei numerosi e diversiche tradizionalmente animano la vita sociale. L’obiettivo è quello di istituire una vera e propria cabina di regia con il compito di gestire il coordinamento di un solodi. Si tratta in sostanza di definire una volta per tutte un calendariodelle manifestazione culturali ed artistiche in programma nel corso dell’anno per evitare sovrapposizioni e periodi di completa stasi. Il programma di coinvolgimento stilato dall’assessore Tartaglia Polcini ha portato a sedersi attorno allo ...

TV Sette Benevento

... competenza e autostima, riveste un ruolo cruciale nell'2030 per lo Sviluppo Sostenibile ... libero da ogni stereotipo". In forza dell'attività sviluppata, Acinque ha deciso di ...... competenza e autostima, riveste un ruolo cruciale nell'2030 per lo Sviluppo Sostenibile ... libero da ogni stereotipo". In forza dell'attività sviluppata, Acinque ha deciso di ... AGENDA DELLA CULTURA. TARTAGLIA POLCINI: “NASCE ... Un incontro pubblico per discutere di temi culturali, coinvolgendo i vari operatori del territorio. Il Tavolo della Cultura di Benevento si è tenuto ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...