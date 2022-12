Aereo di Brad per Giaele | finalmente il marito dell’influencer batte un colpo romanticissimo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 22 dicembre 2022) E’ stato un momento a tratti drammatico a tratti romantico a tratti molto divertente…infatti ha rischiato di non vedere il messaggioche suole ha mandato. Tutto è successo nel pomeriggio del 22 dicembre. Mentre Daniele, Wilma e altri vipponi erano in giardino, sulla casa di Cinecittà è volato un. Purtroppo perònon era in giardino ma i suoi compagni di avventura hanno pensato che fosse per lei. Era infatti una frase in inglese e tutti hanno pensato, visto che il messaggio non aveva una firma precisa, che fosse indirizzato alla De Donà. E’ stata anche Nikita a spiegare a, che è arrivata in giardino quando ormai l’era andato via, che è certa che si trattasse di uninviato per ...