A Roccadaspide doni “ambientali” per i ragazzi delle scuole

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEducazione ambientale e nuove generazioni di cittadini: questa mattina a, in provincia di Salerno, si è tenuta la consueta consegna deiper tutti i. Ogni anno infatti, in occasione dell’iniziovacanze natalizie, Nappi Sud – Servizi per l’Ecologia organizza l’evento “Arriva Babbo Natale” dedicato ai più piccoli. L’azienda ha distribuito libri, incentrati sulla tematica ambientale, dedicati alle diverse fasce d’età: dai volumi da colorare per i più piccoli a quelli da leggere per i più grandi. Nappi Sud rappresenta l’impianto di riferimento diper la valorizzazionefrazioni di rifiuto: anche grazie a questa attività il territorio è risultato vincitore del Premio ...