Zelensky lascia l’Ucraina per la prima volta dall’inizio della guerra | l’incontro con Biden alla Casa Bianca

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Nel corso dei primi dieci mesi di, a partire dall’invasione russa dei territori ucraini iniziata all’alba del 24 febbraio scorso, non aveva maito il suo Paese. Aveva trascorso il tempo a dirigere le operazione e a intessere relazioni politiche internazionaliricerca di aiuti per il suo popolo da Kyiv,di visitare molte (praticamente tutte) le principali città in cui si sono palesati tutti gli orrori del conflitto e quelle tragedie provocate da quella valanga di missili inviati da Mosca contro obiettivi non solo militari. E oggi, per la, il Presidente ucraino ha varcato i confini del suo Paese ed è partitodi Washington: in serata (intorno alle 20 in Italia) ci sarà il primo storico incontro tra Volodymyr ...