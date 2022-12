Zanda lascia il comitato e Castagnetti Pd di nuovo a rischio scissione

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Non c'è pace per il partito Democratico, alle prese con l'organizzazione delle primarie per eleggere ilsegretario e con la stesura della nuova costituente. Dopo lo scrittore Maurizio De Giovanni, anche Luigiha infattito il. «Non ho condiviso la scelta di chiamare "costituente" quella commissione di lavoro in cui sono stato inserito, senza essere stato consultato - ha spiegato - Ho partecipato alle prime riunioni e poi ho dovuto rassegnare le dimissioni». «Non ho condiviso, al di là dei contenuti, in modo radicale il metodo - ha continuato - Aveva ragione Emanuele Macaluso quando diceva che il Pd è stato fatto in fretta. È nato senza un'analisi per cui i due partiti fondatori fossero in crisi di consensi e proprio quella crisi è stata forse la spinta maggiore a trovare l'unità. È mancato ...