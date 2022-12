Yara Gambirasio | colpo di scena nel caso | cos’è successo

Il Post

Il genetista Emiliano Giardina - il perito che ha individuato il Dna di "Ignoto 1" nel caso di- ha chiesto un'ulteriore proroga ed il motivo fa ben sperare in una risoluzione del ...Il primo a parlare è stato il genetista Marzio Capra che ha lavorato sul caso del processo per la morte di. A Capra è toccata l'analisi biologica di un particolare copricapo ... L’omicidio di Yara Gambirasio e i 22 mila test del DNA Tracce biologiche, capelli e sangue trovati sul luogo del delitto a Chiavari, per la prima volta sotto la lente dei periti. L’unica indagata, per ora, è una donna si Boves che si è sempre dichiarata i ...Tra youtuber ossessionati dalla verità fino ai processi mediatici che ogni giorno vanno in scena sui social e nei programmi televisivi, ecco come il giallo di via Verrocchio è diventato un appuntament ...