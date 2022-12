WWE | Il New Day difende con successo i titoli di coppia di NXT

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Nel corso dell’episodio di NXT di ieri notte abbiamo assistito alla prima difesa titolata del regno da NXT Tag Team Champions del New Day. I veterani hanno messo in palio le loro cinture contro il team composto da Josh Briggs e Brooks Jensen nel main event della puntata, ecco nel dettaglio cos’è accaduto nel match titolato. Vittoria per il New Day, bel gesto di rispetto nel finale Al termine di un’ottima contesa, il New Day è riuscito ad ottenere la vittoria grazie alla combo Poisonrana – Trouble in Paradise di Kofi Kingston seguita dalla Top Rope Elbow Drop di Xavier Woods ai danni di Josh Briggs che è valsa il conto di tre finale. Al termine dell’incontro il New Day ha offerto la mano al team sconfitto in segno di rispetto, le due coppie si sono strette la mano per poi lasciarsi andare ad un abbraccio. Si tratta di una tappa importantissima nelle carriere di Josh Briggs e ...

