Veron | 'Messi meglio di CR7 | Maradona' VIDEO

fcinter1908

Da Crespo ama anche il Higuaín e il Kun Aguero: ecco i big che hanno mancato la gloria Mondiale accanto alla ...Record di device collegati e tanti giovani: 'Ora nessuno potrà più dirgli nulla. Maradona era un trascinatore' La maglia dicome zerbino fuori dal pub: 'Pulitevi i piedi prima di ... VIDEO / Veron: “Messi Meritava il Mondiale. È superiore a CR7” Juan Sebastian Veron si è raccontato in una lunga intervista per i microfoni di Radiosei: le parole dell’ex Lazio Juan Sebastian Veron si è raccontato in una lunga intervista per i microfoni di Radios ...[themoneytizer id=”99064-6] Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’ex giocatore della Lazio Juan Sebastián Verón ha ricordato gli anni passati in biancoceleste, ha comunato la vittoria dell’Argentin ...