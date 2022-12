TS – la Juventus torna al centro

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) 2022-12-21 12:27:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di TS: TORINO – (e.e.) La tabella c’era ed è stata rispettata. Certo, la “visita” in Qatar per la finale Mondiale tra l’Argentina e la sua Francia ha allungato leggermente i tempi. Ma Paul Pogba èto ad assaporare il piacere di calpestare l’erbetta verde, alla Continassa. «Mi manca troppo», la sua frase postata su Instagram. Una liberazione. Prima la cena di Natale con i compagni, poi la corsa sul campo alsportivo bianconero. Laaldi tutto. Il Polpo Nuovo ha un obiettivo preciso: indossare la maglia bianconera in campionato. Non subito, ovvio, perché visti i precedenti è meglio andare cauti. Ma è verosimile che Paul metta il Napoli nell’obiettivo. Da luglio è stata una lunga agonia: il ...

Si vede uno spiraglio di luce in fondo al tunnel che avvolge Paul Pogba fin dal suo ritorno alla, a luglio: il francese è tornato a correre in allenamento . Un piccolo passo in direzione del ritorno in campo per una partita, in una data che al momento non si può ancora definire con ...