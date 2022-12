Pianeta Milan

... grazie a un rigore di Brady a Catanzaro mentre i viola venivano fermati0 - 0 a Cagliari, ... Dimessosi dai gigliati nel 2001 in seguito al discusso esonero di Fatih, tecnico turco a cui ......Sensi che ha portato all'addio di Giampaolo sulla panca blucerchiata) e all'U - Power Stadium... Nessuno come lui: da Sacchi ad Ancelotti , passando per Capello , Allegri ,, Seedorf e ... Terim sullo scudetto: “Ho lavorato con il Milan, ma tifo Napoli” L'ex tecnico di Milan e Fiorentina Fatih Terim, intervenuto a Montecarlo in occasione del Golden Foot, dice la sua sull'organizzazione di Qatar 2022 e sul grande protagonista del Mondiale appena concl ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...