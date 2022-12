Sondaggi | Pd in caduta libera | 14 | 7% Il M5s vola al 17 | 4 La base dem | Anticipiamo le primarie o è finita

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il Pd sta vivendo un momento politicamente drammatico. Il post elezioni, che ha portato al trionfo il centrodestra guidato da Meloni, ha innescato un susseguirsi di problemi tra i dem e lo scandalo del Qatar-gate sembra aver dato la mazzata finale al partito di Enrico Letta. Se lo aspettavano un po' tutti. Era inevitabile - si legge su Repubblica - che la batosta elettorale unita alle tante, troppe incertezze del lungo percorso congressuale avrebbe punito il Pd, innescando una fisiologica discesa neicome pure accadde al M5S nella fase di transizione verso la leadership di Giuseppe Conte. Solo che nessuno immaginava unacosì verticale. Oltre quattro lunghezze perse in meno di tre mesi, certifica l’ultima rilevazione di Swg per il Tg La7: i Democratici sono crollati dal 19% delle Politiche al 14,7, con i grillini da settimane in corsia di ...

QuiFinanza

