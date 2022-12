Solstizio d’inverno | come trarre beneficio dalla notte più buia dell’anno

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Life&People.it La stagione più fredda, ovvero quella invernale, è arrivatasempre con un fenomeno molto affascinante. Questatra il 21 e il 22 dicembre è infatti considerata la più lunga, dove l’oscurità prevale sulla luce in un momento di transizione che per molti è interpretatomessaggio di rinascita, letto in modo diversotradizione e dal folklore di tutti i Paesi del mondo. I benefici del, in tal senso, possono rivelarsi diversi e variegati. Perché non approfittare di questo misterioso momento di transizione per mettere in pratica alcune regole utili anche per tutto il periodo? Il riposo durante lapiù oscuraVista l’eccezionalità ...