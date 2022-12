Piano di Corte | il vicesindaco De Pierro risponde al comitato ‘Centro Storico’

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Rispettiamo le opinioni di tutti tanto più se provenienti da comitati civici, ma consideriamo davvero ingenerose e infondate le critiche sull’intervento a piazzadi. Non vorremmo che si cadesse nell’esercizio sterile della critica, a prescindere, di qualsiasi intervento l’amministrazione ponga in essere”, così in una nota ile assessore ai Fondi Ue Francesco Deriguardo la nota delcentro storico sui lavori a piazzadi. “Progettati da professionisti con scrupolo e dovizia professionale, è totalmente infondata la considerazione secondo cui i paletti ostruirebbero il transito dei mezzi di soccorso: lo escludiamo categoricamente. Per i residenti e per i commercianti nessun inconveniente. ...