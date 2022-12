(Di mercoledì 21 dicembre 2022) I titolari della libreria a Vico Equense: 'Questi giorni non torneranno e non possiamo perderli'. Virale il messaggio contagia altri genitori che per assistere allo spettacolo di Natale dei loro bimbi ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

I titolari della libreria a Vico Equense: 'Questi giorni non torneranno e non possiamo perderli'. Virale il messaggio contagia altri genitori che per assistere allo spettacolo di Natale dei loro bimbi ..."Avevamo tenutoilper occasioni come questa già due anni fa prima del Covid e quando c'è stata comunicata la data della recita, ci siamo riproposti di farlo anche quest'anno". "Negozio chiuso per recita dei figli", il cartello sulle vetrine a Napoli e Padova Sembra una storia scritta apposta per Natale: un 38enne clochard francese, segnalato alla polizia dalla commessa di un negozio di Monza perché si era chiuso nei camerini, non solo si ...Sembra una storia scritta apposta per Natale: un 38enne clochard francese, segnalato alla polizia dalla commessa di un negozio di Monza perché si era chiuso nei camerini, non solo si ...