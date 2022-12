Napoli | che scivolone con il Lille! Kvaraskhelia sembra un altro | allarme difesa verso l'Inter

Sky Sport

Il quinto in quattro amichevoli disputate dal. COSÌ NON VA - Una seratafa emergere tanti aspetti negativi di questo. A partire dal rendimento difensivo: la coppia Ostigard - Juan ...... un problema sul quale riflettere ed al quale la versione pre natalizia del, privo dei cinque reduci dal Mondiale oltredi Sirigu, Demme e Rrahamni, non ha trovato la soluzione. AVVIO CHOC ... Napoli-Lille 1-4: altro ko in amichevole per Spalletti. FOTO 3' di lettura 21/12/2022 - Torna "In Cammino – nei luoghi del Natale" dal 24 al 28 dicembre alle 15 su Rai3. Il programma condotto da padre Enzo Fortunato e Giulia Nannini ci condurrà nei luoghi iconi ...I francesi hanno evidenziato la difficoltà degli azzurri a rimanere corti tra i reparti che già si era palesata contro gli spagnoli: un problema sul quale riflettere ed al quale la versione pre ...