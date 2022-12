(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Con un emendamento alla legge di Bilancio, il governo vuole avviare la possibilità dii mutui ipotecari da variabili a fissi. Ma non tutti potranno farlo

WIRED Italia

Torna la possibilità di rinegoziare ilpassando al tasso fisso da quello variabile. Parte poi ... le fasce Un emendamento alla Manovra modifica ancora ildi perequazione degli assegni ...... viene ripristinata una norma del 2021 in base alla quale si può rinegoziare ilpassando dal ... Rivalutazione pensioni : le minime vengono portate a 600 euro, viene modificato ildi ... Mutuo, il meccanismo per rinegoziare il tasso da variabile a fisso Cosa accade nel mondo dei mutui Ecco alcune simulazioni che consentono di valutare positivamente il passaggio dal variabile al fisso ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...