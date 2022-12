Maria Grazia Calandrone Dove non mi hai portata Einaudi | 250 pp | 19 | 50 euro

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) “Lucia, invece, fa i numeri del circo e il padre la insegue col fucile lungo il corso principale del paese. Altri genitori legano le figlie ribelli a un albero coperto di formiche e le lasciano lì tutta la notte, per piegare la loro volontà a matrimoni indesiderati”. Ancora negli anni Cinquanta – dunque in un’epoca non poi così lontana – era normale che nelle campagne abruzzesi una ragazza da marito fosse caricata di legnate e persino minacciata di morte dal padre, per essere costretta a sposarsi con un uomo insulso e impotente, considerato lo scemo del paese, in cambio di un terreno limitrofo alla proprietà della famiglia di lei. Dimostrando una forza d’animo davvero ammirevole, a oltre cinquant’anni dai fatti,trova il coraggio di esplorare la misera storia che porta al suicidio congiunto dei suoi ...