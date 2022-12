I migliori album italiani del 2022

Internazionale

... occasione propizia per presentare il nuovo"A Family Chri­stmas". Perfet­ta­­mente in tema. ... Per inviare a tutti iauguri di Natale, i "Bocellis" hanno scelto un luogo speciale, magico:...Fino al 29 dicembre, ripubblichiamo le recensioni dei dischi candidati ai Rockol Awards 2022 nella categoria "Miglioritaliano": è possibile votare qua . Qua invece le candidature per ilive. I migliori album del 2022 - Giovanni Ansaldo La world music come categoria cigola, lo diciamo da anni: dal mondo world – o dal mondo tout court – continua però ad arrivare musica esaltante; abbiamo messo insieme i 10 miglior album world di quest ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...