Elon Musk annuncia le dimissioni da Ceo di Twitter | “Me ne vado appena trovo uno abbastanza folle da sostituirmi”

ha confermato che si dimetterà da amministratore delegato di Twitter, non appena troverà qualcuno 'abbastanza folle da accettare il lavoro'. Oltre il 57% degli utenti che hanno votato in un ...1' DI LETTURA 'Mi dimetterò da amministratore delegato' di Twitter 'non appena avrò trovato qualcuno abbastanza folle da assumere l'incarico'. Lo twittasottolineando che una volta dimessosi guiderà i team per il software e i server della società che cinguetta. CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA. IT Articoli Correlati SOCIAL Elon Musk annuncia le dimissioni da Ceo di Twitter Il patron di Tesla non lascia (subito) la sua carica a Twitter, nonostante la maggior parte degli utenti si siano detti a favore delle dimissioni – Troverà qualcuno che voglia rimpiazzarloClamoroso annuncio di Elon Musk: "Mi dimetto da Ceo di Twitter e lo farò non appena avrò trovato qualcuno abbastanza folle da assumere l'incarico" ...