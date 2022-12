Covid in Cina | molto preoccupati | cosa sta succedendo

, inlunghe file di auto davanti ai crematoriin, i timori Oms Il direttore generale dell' Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso della conferenza stampa settimanale a ...Il ministero della Salute ha annunciato che verranno considerate come morti dasolo quelle a ... In, tra i maggiori produttori globali di ibuprofene, scarseggiano gli antinfiammatori a base ...MeteoWeb L’Organizzazione mondiale della sanità “è molto preoccupata per l’evolversi della situazione in Cina, con un aumento delle segnalazioni di casi gravi” di Covid-19. Lo ha detto il… Leggi ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...