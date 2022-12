Colpo di scena sul caso Omerovic | arrestato un poliziotto La terribile accusa

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Un agente della polizia di Stato del distretto Primavalle è statooggi dagli agenti della Squadra mobile di Roma perché ritenuto gravemente indiziato di tortura ai danni del giovane di origini serbe Hasib, precipitato lo scorso 25 luglio, durante un controllo di polizia, dalla finestra dell'appartamento in cui abitava con la famiglia proprio nel quartiere di Primavalle a via Gerolamo Aleandri. Ilè ancheto di falso ideologico commesso da Pubblico Ufficiale in atti pubblici. Nel corso della giornata, su disposizione della Procura della Repubblica di Roma, la Squadra Mobile ha dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip. Contestualmente alla misura cautelare sono stati notificati quattro avvisi di garanzia ad ...

GQ Italia

Ultimodiquesto pomeriggio quando per sbaglio in Commissione Bilancio è passato un emendamento del Pd per la riduzione del disavanzo dei comuni con uno stanziamento da 450 mln. Peccato ...Vengono accantonate in un solole scene che hanno segnato le ultime 48 ore, il Terzo polo che ... Pochi giorni prima unasimile era successa in casa di Fratelli d'Italia con il responsabile ... White Lotus 2, il più grande colpo di scena è stato il lieto fine Brescia, Alfredo Aglietti è il nuovo allenatore. “Brescia Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra ad Alfredo Aglietti Tramite una nota rilasciata sul proprio sito ufficia ...La domanda su chi fosse il corpo che galleggiava nell'acqua nella prima puntata non si è rivelata il più grande colpo di scena della stagione. Al contrario, Mike White ci ha lasciato una sorpresa al c ...