TGCOM

Secondo l'accusa, sostenuta in aula dalla Dda di, e basata su indagini e video girati dai ... sarebbe stato costretto a cambiare il percorso previsto dallafacendolo 'fermare ...Ieri la '' in Campidoglio per la camera ardente. Migliaia di persone hanno reso omaggio al ... "La prima squadra dove è stato allenatore è stata il, mia seconda squadra, e prima ha ... Catania, processione con "inchino" a casa del boss: 39 condanne Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...A Caltagirone (Catania) sono state condannate 39 persone, per 80 anni di reclusione complessivi, nel processo per tre deviazioni durante la processione del Venerdì Santo del 25 marzo del 2016 a San Mi ...