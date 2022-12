Bonus | reddito di cittadinanza e pensioni | le novità

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La Manovra approda in Aula. – Dopo sette giorni la Commissione Bilancio della Camera ha concluso l’esame degli emendamenti e dato il mandato ai relatori – La Manovra approda in Aula: dopo sette giorni la Commissione Bilancio della Camera ha concluso l’esame degli emendamenti e dato il mandato ai relatori Paolo Trancassini, Roberto Pella e Silvana Comaroli. Il provvedimento approderà, dunque, in aula giovedì 22 dicembre, alle ore 8, con votazioni non prima delle 11. Per venerdì 23 dicembre è atteso il voto di fiducia alla Camera. Tra Natale e Capodanno si concluderà la seconda lettura del testo al Senato. Tra le misure non è stata approvata la norma sul Pos, tornano quindi le multe per i commercianti che rifiutano di accettare pagamenti con carte e bancomat. È stato prorogato ilmobili con un tetto che sale a 8.000 euro e i condomini avranno fino al 31 dicembre ...

Il Sole 24 ORE

Prorogato ilmobili con un tetto che sale a 8.000 euro e limite di 7 mesi per ildi cittadinanza, che sarà perso da chi non accetta la prima offerta di lavoro. Lo smart working sarà ...pensione minima nella legge di Bilancio 2023 Come anticipato, però, non c'è solo la ...limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento delle prestazioni collegate al. ... Manovra, ecco cosa cambia: dallo smart working alle pensioni al bonus mobili Bonus 350 euro una tantum in arrivo per tre milioni di lavoratori. La misura destinata ad arrivare in busta paga in due tranche (tra gennaio e marzo 2023) è destinata ai ...Al posto del bonus cultura 18app, nascono due strumenti per incentivare i giovani ai consumi culturali: la Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito.