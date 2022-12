Bonus mobili | sì alla proroga nel 2023 | ma con una novità

Agenzia ANSA

8.49prorogato, sale a 8mila euro Ilverrà prorogato ma non a 5.000 euro, come già previsto, ma a 8.000, riducendo quindi il taglio rispetto ai 10.000 euro di quest'anno. Un ...Il capitolo dell'edilizia, fonte di lavoro per milioni di italiani, contiene la proroga del superbonus 110% , ma ci sono novità importanti anche sul(che viene prorogato e addirittura ... Manovra: soppressa la norma sul pos, prorogato il bonus mobili La Manovra del Governo Meloni ha confermato la proroga del bonus mobili al 2023 con delle novità: detrazione al 50% fino a 8.000 euro di spesa massima ...La norma varrà sia nel pubblico che nel privato. I lavoratori coinvolti se necessario potranno esercitare anche un'altra mansione. Lo prevede un emendamento che, e qui è la novità di queste ore, non c ...