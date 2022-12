Bollate | che successo per la Gymnasium ’97 | bagno di folla al saggio – GALLERY

Leggi su ilnotiziario

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Spalti gremiti aper ildi Natale della’97, che domenica ha radunato al PalaGalimberti di via Varalli qualcosa come 180 ginnaste. Undi numeri e di partecipazione, ma anche il compimento di un percorso importante per le atlete dell’associazione sportivase. Le 180 ginnaste impegnate neldella’97 ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.