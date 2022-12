(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAIRcomunica che a far data dal 23tutte le corse gestite dall’azienda regionale di TPL partiranno daldi via Fariello. In un clima di cooperazione istituzionale e dimostrando fattiva disponibilità rispetto all’istanza del Comune di Avellino, AIR ha proceduto ad una modifica dei percorsi dei servizi extraurbani, che non attraverseranno il centro cittadino.diventerà anche hub di interscambio per le linee urbane. Le variazioni di percorsi e degli orari saranno comunicate sul sito air.it. Inoltre, gli utenti in questa fase di transizione potranno chiedere informazioni attraverso i canali social oppure contattando il numero verde 800.901.142 o il centro informazioni di AIR allo 0825.204250. Da venerdì si procederà al ...

Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

Le regioni più amate dai vacanzieri di Pitchup sono il Piemonte (+425% di prenotazioni vs 2021), la Valle D'Aosta (+295%) e la(+272%).Ufficiale dell'Aeronautica, Altruda si era formato come pilota in. Prima nella scuola ...sua carriera aveva partecipato più volte a operazioni fuori dai confini nazionali in attività di... AIR Campania, dal 23 dicembre l’Autostazione diventa terminal unico - Napoli Village - Quotidiano di Metro leggera, l’unica cosa certa per ora sono le anomalie tecniche. Ovvero, come informa Air Campania, quelle “riscontrate sia sul materiale rotabile sia sull’infrastruttura”. Per questo motivo, “l’e ...Sarà avviata nelle prossime ore da parte dell'Aeronautica militare un'inchiesta di sicurezza del volo in merito all'episodio del caccia Eurofighter del 37mo Stormo di Trapani precipitato ieri pomerigg ...