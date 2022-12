Venezia-Parma | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 20 dicembre 2022) Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I lagunari cercano punti pesanti per continuare a lottare per la salvezza, gli emiliani per ripartire subito direzione playoff.si giocherà lunedì 26 dicembre 2022 alle ore 15 presso lo stadio Penzo.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? Dopo un buon filotto di tre vittorie e un pareggio, per gli arancioneroverdi è arrivata la brutta sconfitta contro il fanalino di coda Perugia. L’obiettivo è adesso rialzare la testa e allontanare la zona playout. Gli emiliani si sono resi protagonisti di un campionato discreto con 7 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. La posizione in classifica(quinto posto) resta buono con ottime possibilità di avvicinarsi alla vetta. LE...