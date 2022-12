Agenzia ANSA

Ci sono anche la toscana isola del Giglio ein Friuli Venezia Giulia tra i "Best Tourism Villages" individuati dall'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite () che premia in questo modo le destinazioni rurali che ...L'Isola del Giglio, in Toscana, e- Zahre, in Friuli Venezia Giulia, hanno ottenuto il riconoscimento di 'migliori villaggi ...dell'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (),... Unwto, Sauris e Isola del Giglio tra Best Tourism Villages 2022 - Economia Ci sono anche la toscana isola del Giglio e Sauris in Friuli Venezia Giulia tra i “Best Tourism Villages” individuati dall’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (Unwto) che premia in ...L'assessore: "Prestigioso e importante riconoscimento internazionale che premia montagna Fvg" Udine, 20 dic - "Il fatto che Sauris figuri tra i 32 migliori borghi rurali al mondo è una ...