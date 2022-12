UK | i giudici dicono sì | spedire i migranti in Ruanda è legale

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 20 dicembre 2022) L’Alta corte ha detto sì, come il famoso “uomo Del Monte”. Il piano ideato da Boris Johnson e portato avanti dai suoi successori di “deportare”e richiedenti asilo in(pagando per loro vitto, alloggio, accesso ai traduttori e consulenza) ha avuto il primo via libera dall’Alta corte britannica: è. Per la precisione, ieri il tribunale ha stabilito che il programma non viola la Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati né leggi sui diritti umani. Si tratta di una “vittoria” per il governo della Gran Bretagna sebbene iabbiano stabilito anche che i casi di otto richiedenti asilo che hanno presentato ricorso andranno “adeguatamente considerati”. Il ministro dell’Interno Suella Braverman festeggia: “Abbiamo sempre sostenuto che questa politica è lecita e oggi il ...