Ucraina | Zelensky al fronte | “Soldati a Bakhmut sono supereroi” – Video

(Di martedì 20 dicembre 2022) (Adnkronos) – Volodymyr, presidente dell’, ha visitatonella regione del Donetsk, dove ha incontrato iimpegnati nella zona cruciale della guerra con la Russia.è al momento il campo di battaglia nel quale si svolgono le azioni più intense fra ucraini e russi con bombardamenti in corso da settimane da parte di quest’ultimi. “L’Est regge perchécombatte. Questa è la fortezza del nostro morale. Nelle battaglie durissime che costano tante vite, la libertà qui viene difesa per tutti noi. I combattenti dimeritano il nostro massimo supporto e la nostra assoluta gratitudine: ecco perché oggiqui.”. L'articolo proviene da Italia Sera.

